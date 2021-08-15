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Пожар произошел в хозяйственной постройке в Люберцах

Полина Долганова

Происшествия
Пожар произошел в хозяйственной постройке в Люберцах
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В подмосковных Люберцах загорелось хозяйственное помещение. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожар произошел в субботу, 14 августа, по адресу Дзержинское шоссе, дом 4. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 04:35.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить возгорание спустя час, в 05:34. В тушении огня принимали участие 11 сотрудников спецслужб и три единицы специальной техники.

В инциденте никто не пострадал, передает «Подмосковье сегодня».

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