Столичная Госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот «Самострой.net»

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы запустила Telegram-бот «Самострой.net», который в течение минуты позволит получить информацию о законности использования объекта строительства или земельного участка. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новый сервис позволит пользователям не тратить время на визиты и обращения в Госинспекцию для того, чтобы узнать, является ли тот или иной объект самостроем.

— Вопрос действительно актуален — с начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект, — сказал заместитель мэра.

При этом он добавил, что несмотря на существование онлайн-сервиса, требующие всестороннего изучения обращения граждан все также будут рассматриваться специалистами профильного ведомства в индивидуальном порядке.

Для того чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно открыть его в Telegram и отправить сообщение с кадастровым номером интересующего объекта. После анализа информации чат-бот выдаст один из следующих ответов: «На данном участке находится объект самовольного строительства», «По данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены» или «Информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует». В последнем случае для получения дополнительной информармации потребуется обратиться в Госинспекцию по недвижимости. Сделать это можно по электронной почте ikc_gin@mos.ru.

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что база ведомства насчитывает порядка 7300 записей о разного рода объектах строительства и земельных участках. В дальнейшем она будет расширяться.

Узнать кадастровый номер интересующего объекта можно на публичной кадастровой карте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.