ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 российских регионах

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Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения соблюдения водителями правил дорожного движения и выявления нарушений на дорогах. Такое нововведение уже действует в 17 регионах России. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Так, например, беспилотники начали помогать сотрудникам ГИБДД в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия и других. Новые технологии также были введены в работу столичных патрульных.

В пресс-центре отметили, что дроны наиболее эффективны для выявления выездов машин на встречную полосу, а также для информирования сотрудников ДПС о ситуации на трассах.

В ведомстве уточнили, что жителей регионов оповещают о новых правилах с помощью распространения информации через СМИ.

Также в некоторых регионах совместно с властями рассматривается решение об установке соответствующего информационного щита, который мог бы уведомлять водителей о контроле соблюдения тех или иных правил дорожного движения, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел РФ рассматривает идею об оснащении автомобилей ДПС специальными мигалками с функциями видеонаблюдения и фотофиксации, сообщили в пресс-службе ведомства.