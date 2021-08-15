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Видеокамеры могут появиться в мигалках автомобилей ДПС

Полина Долганова

Общество
Видеокамеры могут появиться в мигалках автомобилей ДПС
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел РФ рассматривает идею об оснащении автомобилей ДПС специальными мигалками с функциями видеонаблюдения и фотофиксации. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя министерства, в настоящее время в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование «Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением». В ходе него будет изучена возможность соответствующего нововведения для машин Госавтоинспекции.

Новое оборудование повысит эффективность работы инспекторов и поможет им выявлять в потоке движения автотранспорта проблемных водителей, передает ТАСС.

До этого депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой ввести скидки на транспортный налог за безопасное вождение автомобиля.

В соответствующем письме руководителю ГИБДД Михаилу Черникову парламентарий напомнил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли более 16 тысяч человек, более 180 тысяч человек получили травмы.

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