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В Думе предложили поощрять осторожных водителей скидкой на транспортный налог

Татьяна Плотникова

Общество
В Думе предложили поощрять осторожных водителей скидкой на транспортный налог
Фото: Pixabay

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой ввести скидки на транспортный налог за безопасное вождение автомобиля.

В соответствующем письме руководителю ГИБДД Михаилу Черникову парламентарий напомнил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли более 16 тысяч человек, более 180 тысяч человек получили травмы.

Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения российскими водителями выросло на 19 процентов в сравнении с 2019 годом, до 167 миллионов.

В качестве меры по снижению числа правонарушений на дорогах Сухарев предложил ввести скидку на уплату транспортного налога в размере 50 процентов для автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД. При этом штраф за каждое нарушение не должен превышать полутора тысяч рублей, сообщает RT.

Столичные автоинспекторы пресекли 1646 административных нарушений с использованием скрытого контроля с середины июня, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Наиболее частое нарушение, выявленное подобным методом — неприемлемый уровень тонировки стекол автомобиля (725 случаев). На втором месте нарушения, связанные с государственными регистрационными знаками (257). Завершает тройку «лидеров» по административным нарушениям проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (155).

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