Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самые частые нарушения ПДД в Москве: в числе лидеров проезд на «красный» и неправильная тонировка

Илья Ашуров

Происшествия
Самые частые нарушения ПДД в Москве: в числе лидеров проезд на «красный» и неправильная тонировка
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Столичные автоинспекторы пресекли 1646 административных нарушений с использованием скрытого контроля с середины июня. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Наиболее частое нарушение, выявленное подобным методом — неприемлемый уровень тонировки стекол автомобиля (725 случаев). На втором месте нарушения, связанные с государственными регистрационными знаками (257). Завершает тройку «лидеров» по административным нарушениям проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (155).

В 44 эпизодах были выявлены водители, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в 31 — зафиксировано движение по встречной полосе.

Всего в ходе скрытого патрулирования было проверено четыре тысячи транспортных средств, уточнили в ведомстве.

Недавно в ГИБДД проанализировали показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических. За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники ведомства зарегистрировали 19 ДТП с участием детей на самокатах.

Читайте также:
нарушения ПДДГИБДДводители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте