Самые частые нарушения ПДД в Москве: в числе лидеров проезд на «красный» и неправильная тонировка

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Столичные автоинспекторы пресекли 1646 административных нарушений с использованием скрытого контроля с середины июня. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Наиболее частое нарушение, выявленное подобным методом — неприемлемый уровень тонировки стекол автомобиля (725 случаев). На втором месте нарушения, связанные с государственными регистрационными знаками (257). Завершает тройку «лидеров» по административным нарушениям проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (155).

В 44 эпизодах были выявлены водители, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в 31 — зафиксировано движение по встречной полосе.

Всего в ходе скрытого патрулирования было проверено четыре тысячи транспортных средств, уточнили в ведомстве.

Недавно в ГИБДД проанализировали показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических. За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники ведомства зарегистрировали 19 ДТП с участием детей на самокатах.