Семья избитого сына Пьехи потребовала запретить Безбородовой выходить из дома

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Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра около месяца назад избила соседка по коттеджному поселку. Ею оказалась супруга футбольного арбитра ВячеславаБезбородова Ирина. После случившегося странные действия с ее стороны не прекратились, поэтому семья артистка обратилась в Следственный комитет с целью запретить ей выходить на улицу.

По словам семьи, обидчица путается в показаниях, откровенно лжет и пытается воздействовать на свидетелей и следствие с помощью недостоверных фактов. По этой причине мать Петра Пьехи обратилась к следователю с ходатайством об ограничении свободы Ирины Безбородовой.

— Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну, — пояснила Наталья Пьеха.

Близкие мальчика хотят, чтобы женщина не выходила из дома с 20 часов вечера до 8 утра, пользовалась интернетом, беседовала с участниками следствия и посещала мероприятия.

— Из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу, — заявила мать Петра Пьехи.

Адвокат семьи Сергей Жорин заявил, что в ужасе от поступков оппонентки. Теперь он надеется, что ходатайство вступит в законную силу, и его подопечные будут защищены, пишет издание Starhit.

Напомним, что 19 июля соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Петю. Инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.