Семья избитого сына Пьехи потребовала запретить Безбородовой выходить из дома
Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра около месяца назад избила соседка по коттеджному поселку. Ею оказалась супруга футбольного арбитра ВячеславаБезбородова Ирина. После случившегося странные действия с ее стороны не прекратились, поэтому семья артистка обратилась в Следственный комитет с целью запретить ей выходить на улицу.
По словам семьи, обидчица путается в показаниях, откровенно лжет и пытается воздействовать на свидетелей и следствие с помощью недостоверных фактов. По этой причине мать Петра Пьехи обратилась к следователю с ходатайством об ограничении свободы Ирины Безбородовой.
— Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну, — пояснила Наталья Пьеха.
Близкие мальчика хотят, чтобы женщина не выходила из дома с 20 часов вечера до 8 утра, пользовалась интернетом, беседовала с участниками следствия и посещала мероприятия.
— Из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу, — заявила мать Петра Пьехи.
Адвокат семьи Сергей Жорин заявил, что в ужасе от поступков оппонентки. Теперь он надеется, что ходатайство вступит в законную силу, и его подопечные будут защищены, пишет издание Starhit.
Напомним, что 19 июля соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Петю. Инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.
Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.