Подписан договор на возобновление строительства проблемного ЖК «Легенда»
Столичный фонд защиты прав дольщиков подписал с подрядной организацией «ФЛЭТ и Ко» договор о строительстве проблемного жилого комплекса «Легенда».Приступить к работам планируется в конце августа — начале сентября 2021 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По ее словам, подрядчик также является техническим заказчиков, выполняющим работы по проектированию жилого комплекса, расположенного на 42-м километре Калужского шоссе.
Так как стройплощадка была ранее осмотрена, подрядчик может без промедлений приступить к монтажным работам на объекте.
Заказчик оборудует у комплекса бытовой городок и завезет туда все необходимые единицы специальной техники.
Договором предусматривается, что подрядчик должен завершить работы на всех семи корпусах жк, а также возвести три гаражных комплекса на 900 парковочных мест.
На этапе строительства с местными жителями было заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым не смог исполнить предыдущий застройщик. В марте 2018 года компания обанкротилась.