Подписан договор на возобновление строительства проблемного ЖК «Легенда»

Первый район жилого комплекса «Испанские кварталы» в Новой Москве, в основу которого изначально заложен принцип комплексного подхода / Фото: Пресс-служба ГК «А101».

Столичный фонд защиты прав дольщиков подписал с подрядной организацией «ФЛЭТ и Ко» договор о строительстве проблемного жилого комплекса «Легенда».Приступить к работам планируется в конце августа — начале сентября 2021 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, подрядчик также является техническим заказчиков, выполняющим работы по проектированию жилого комплекса, расположенного на 42-м километре Калужского шоссе.

Так как стройплощадка была ранее осмотрена, подрядчик может без промедлений приступить к монтажным работам на объекте.

Заказчик оборудует у комплекса бытовой городок и завезет туда все необходимые единицы специальной техники.

Договором предусматривается, что подрядчик должен завершить работы на всех семи корпусах жк, а также возвести три гаражных комплекса на 900 парковочных мест.

На этапе строительства с местными жителями было заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым не смог исполнить предыдущий застройщик. В марте 2018 года компания обанкротилась.