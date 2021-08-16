Эксперт рассказал, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения в плохую погоду

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Современные комплексы фотовидеофиксации в плохую погоду могут снимать нарушения автовладельца на дороге на расстоянии в 50 метров, при обычной видимости — до 300 метров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, разные модели используемых на российских дорогах камер обладают разной дальностью действия. Есть комплексы, фиксирующие нарушителя на расстоянии не более 100–150 метров. А самые мощные способны идентифицировать нарушителя скорости на расстоянии в 300 метров.

— Камера делает снимок автомобиля в 50 метрах, так как она ограничена мощностью инфракрасной подсветки, помогающей распознать номер при плохой видимости. Плохая погода — не сильное препятствие для камер. Ну разве что, когда номера совсем залеплены снегом, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент при анализе фотографий с камер используются нейронные сети. Они способны определить тип, марку и модель автомобиля по силуэтам, логотипам и фонарям, так что непогода больше не является помехой при распознавании нарушителя.

Эксперт напомнил, что летом 2019 года Госавтоинспекция МВД России давала указание своим подразделениям, что при плохих погодных условиях (дождь, снегопад, туман) администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться.

Ранее Пилипишин рассказал, как выбрать идеальный видеорегистратор. По его словам, при выборе устройства для автомобиля нужно четко определиться с нужными функциями техники для водителя. Самое главное, чтобы регистратор снимал видео в высоком качестве и обязательно имел встроенную память для сохранения информации с камер.