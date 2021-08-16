Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения в плохую погоду

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения в плохую погоду
Фото: pixabay.com

Современные комплексы фотовидеофиксации в плохую погоду могут снимать нарушения автовладельца на дороге на расстоянии в 50 метров, при обычной видимости — до 300 метров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, разные модели используемых на российских дорогах камер обладают разной дальностью действия. Есть комплексы, фиксирующие нарушителя на расстоянии не более 100–150 метров. А самые мощные способны идентифицировать нарушителя скорости на расстоянии в 300 метров.

— Камера делает снимок автомобиля в 50 метрах, так как она ограничена мощностью инфракрасной подсветки, помогающей распознать номер при плохой видимости. Плохая погода — не сильное препятствие для камер. Ну разве что, когда номера совсем залеплены снегом, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент при анализе фотографий с камер используются нейронные сети. Они способны определить тип, марку и модель автомобиля по силуэтам, логотипам и фонарям, так что непогода больше не является помехой при распознавании нарушителя.

Эксперт напомнил, что летом 2019 года Госавтоинспекция МВД России давала указание своим подразделениям, что при плохих погодных условиях (дождь, снегопад, туман) администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться.

Ранее Пилипишин рассказал, как выбрать идеальный видеорегистратор. По его словам, при выборе устройства для автомобиля нужно четко определиться с нужными функциями техники для водителя. Самое главное, чтобы регистратор снимал видео в высоком качестве и обязательно имел встроенную память для сохранения информации с камер.

Читайте также:
технологиидорожные камерыэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте