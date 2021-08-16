Строительство канализационно-насосной станции «Власово» завершилось в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Кокошкино Карта всех событий

В Новой Москве завершилось строительство канализационно-насосной станции «Власово». Она заменит старые очистные сооружения. Об этом сообщили в комплексе Городского хозяйства Москвы в понедельник, 16 августа.

Предыдущее оборудование не справлялось с очисткой сточных вод, которые поступали в реку Свинорье из ближайших населенных пунктов. Теперь отремонтированная канализационно-насосная станция будет принимать нечистоты в поселке Кокошкино, отметили в ведомстве.

Уточняется, что перед попаданием вод в реку они будут проходить все уровни очистки, даже ультрафиолетовое обеззараживание.

Также в ведомстве подчеркнули, что ввод в эксплуатацию станции «Власово» реализован в рамках программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

— После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс «Мосводоканала». Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования, — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Помимо этого, в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» сообщили, что в настоящий момент завершено строительство новых очистных сооружений в поселке Киевский и отремонтировано еще восемь станций.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что благоустройство Репинского сквера в Москве закончат к Дню города.