Теннисный центр построят в столичном в районе Покровское-Стрешнево

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Волоколамское шоссе, владение 71/17 Карта всех событий

В составе жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево появится теннисный центр. Застройщик уже получил соответствующее разрешение на строительство. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект появится по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/17. Центр будет возводиться на средства инвестора.

Ввести здание в эксплуатацию планируется в начале 2023 года.

Комплекс будет состоять из четырех этажей. Общая площадь центра составит 8,5 тысячи «квадратов».

Кроме шести кортов для игры в большой теннис, на объекте также возведут восемь столов для пинг-понга.

Проектом предусматривается создание на территории объекта двух залов для сквоша, торговых помещений, буфета и раздевалок, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что кластер для занятий горнолыжным спортом планируется открыть на Воробьевых горах в начале следующего года. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что решение о строительстве кластера принял мэр столицы Сергей Собянин. Согласно проекту, горнолыжный курорт должен соответствовать всем мировым стандартам, чтобы там можно было организовывать международные соревнования.