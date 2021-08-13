Горнолыжный курорт на Воробьевых горах могут открыть в начале 2022 года

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Кластер для занятий горнолыжным спортом планируется открыть на Воробьевых горах в начале следующего года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что решение о строительстве кластера принял мэр столицы Сергей Собянин. Согласно проекту, горнолыжный курорт должен соответствовать всем мировым стандартам, чтобы там можно было организовывать международные соревнования.

Часть объектов на будущей территории курорта будет возводиться на средства инвесторов. Город, в свою очередь, поможет в строительстве трех горнолыжных трасс, длина которых составит 250, 170 и 325 метров, а также лыжного трамплина К-40, канатной дороги длиной примерно 320 метров и других объектов инфраструктуры.

В настоящее время стройка находится в активной фазе. В начале 2022 года спортсмены и любители смогут опробовать новые трассы.

Спортивный кластер находился на территории Воробьевых гор еще в 1980-х годах. Он перестал существовать из-за несоответствия его оснащения современным требованиям.

После реконструкции спортивная база будет включать четыре деревянных одноэтажных дома, пункт проката и навес для инженерной техники. Внутри помещений появится тренажерный зал, медицинский пункт, раздевалки и мастерские по ремонту спортивного инвентаря, передает агентство городских новостей «Москва».

Более тридцати новых спортивных учреждений появятся в Москве до 2024 года. Центры будут возводиться в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом Рафик Загрутдинов рассказал ранее. По его словам, всего в рамках программы специалисты построят около 36 новых спорт-центров в разных частях города.