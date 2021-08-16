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Отар Кушанашвили рассказал об изменах Леонида Агутина

Анна Михалюк

Общество
Отар Кушанашвили рассказал об изменах Леонида Агутина
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как в юные годы он отдыхал вместе с музыкантом Леонидом Агутиным. Своими воспоминаниями он поделился в рамках шоу «Каково» на YouTube.

— Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70+, Варум, прости. Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом № 1, — поделился воспоминаниями журналист.

Это был не единичный случай. В 2011 году СМИ публиковали фотографии и видеозапись, на которых видно, что Агутин страстно целуется с темноволосой красоткой на фестивале «Новая волна». Музыканта не остановило то, что в поездке с ним была его супруга, которая в этот вечер чуть раньше отправилась в отель. Анжелика Варум тогда хотела подать на развод, но в результате решение так и не было принято – пара до сих пор вместе.

Ранее Леонид Агутин поделился со своими поклонниками рецептом семейного счастья – супруги вместе уже 24 года.

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