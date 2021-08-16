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«Ей очень больно»: Отар Кушанашвили прокомментировал развод Ксении Бородиной

Виктория Сикерина

Общество
«Ей очень больно»: Отар Кушанашвили прокомментировал развод Ксении Бородиной
Фото: tvc.ru

Развод сильно сказался на эмоциональном состоянии Ксении Бородиной, несмотря на то что публично она этого не показывает. Такое мнение высказал Отар Кушанашвили в понедельник, 16 августа.

Журналист отметил, что беседовал по поводу скандального расставания ведущей «Дома-2» с их общей подругой Ольгой Орловой. Она отметила тонкость души Бородиной, которая хоть и не показывает свои искренние чувства, но все равно сильно переживает из-за случившегося.

— Бородина отмечает развод, я изучил картинки и могу сказать, что ей очень больно. С нанятыми операторами можете делать все что угодно, но меня не проведешь. Она переживает. Когда девушка говорит, что ей все равно, — ей не все равно! После развода невозможно жить, если ты любил человека, — сказал Кушанашвили.

Помимо этого он подчеркнул, что уважительно относится к экс-супругу Бородиной Курбану Омарову, так как он поступил как настоящий мужчина, оставив семье имущество.

По словам Кушанашвили, он больше всего волнуется за совместную дочь Бородиной и Омарова Теону, передает Starhit.

Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод. Она подчеркнула, что подписчики не в курсе всей ситуации, и попросила больше не спрашивать ее о причинах такого решения.

Пару в пятницу, 6 августа, развел мировой суд Кунцевского района Москвы. После этого ведущая «Дома-2» показала в социальных сетях, как отмечает развод.

Также Бородина ответила при общении с поклонниками, с кем останется после развода их с Омаровым дочь.

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