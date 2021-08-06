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Бородина ответила, с кем останется после развода их с Омаровым дочь

Анастасия Колоскова

Общество
Бородина ответила, с кем останется после развода их с Омаровым дочь
Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина, которая 6 августа официально развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, рассказала, с кем будет жить их общая пятилетняя дочь Теона.

О том, планирует ли Омаров забрать наследницу, у Бородиной спросили ее подписчики в разделе Stories социальной сети Instagram.

— А как можно забрать ребенка у хорошей мамы, которая занимается воспитанием детей? В нашей стране это тяжело сделать. Только если тебе самой не надо и ты с радостью избавилась бы, — ответила звезда.

Бородина ответила, с кем останется после развода их с Омаровым дочьScreenshot_27.jpg / Фото: instagram.com/@borodylia

Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод с Курбаном Омаровым. Также она заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни. По словам телеведущей, она хотела жить «долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Бородина подчеркнула, что подписчики не в курсе всей ситуации, однако попросила больше не спрашивать ее о причинах развода.

Пару в пятницу, 6 августа, развел мировой суд Кунцевского района Москвы. Бывшим супругам предстоит поделить имущество.

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