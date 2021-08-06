Ксения Бородина официально развелась с Курбаном Омаровым

Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина официально развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Пару в пятницу, 6 августа, развел мировой суд Кунцевского района Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшим супругам предстоит поделить имущество.

Видео: Telegram-канал Mash

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод с Курбаном Омаровым. Также она заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни. По словам телеведущей, она хотела жить «долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Бородина подчеркнула, что подписчики не в курсе всей ситуации, однако попросила больше не спрашивать ее о причинах развода.

Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.