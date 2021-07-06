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«Вы ничего не знаете»: Бородина откровенно высказалась о разводе с Омаровым

Иван Юминов

Общество
«Вы ничего не знаете»: Бородина откровенно высказалась о разводе с Омаровым
Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни, а подписчики ничего не знают о ее разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

— Я никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека, — поделилась она.

По словам Бородиной, она хотела жить «долго и счастливо, спасая хрупкий мир», а подписчикам не стоит учить ее жизни, так как они ничего не знают. Также она попросила больше не спрашивать ее о причинах развода, отмечает News.ru.

Ранее сообщалось, что Бородина подала на развод с Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона.

До этого стало известно, что Омаров не приехал на день рождения дочери, Маруси Бородиной, так как отдыхал за границей вместе с сыном. Омарова также видели в компании бывшей участницы шоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей».

Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной экс-участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения.

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