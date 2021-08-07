«Расцвела»: Бородина показала, как отметила с развод в ресторане

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина в пятницу, 6 августа, официально развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Получив развод, знаменитость назвала его в Instagram свободой. Для нее это не конец, а начало новой жизни. И отмечать его Бородина отправилась в ресторан вместе с подругами.

В разделе Stories в Instagram телеведущая поделилась кадрами из салона своей машины, показав, как роскошно она выглядит в этот вечер. Бородина облачилась в наряд изумрудного цвета с глубоким декольте. В ушах у Ксении были пусеты с крупными бриллиантами.

Затем в Stories появился богато накрытый стол в рыбном ресторане, за которым Бородину уже ждали ее подруги. Также она опубликовала фото из ресторана.

— Все-таки изумруд — это мое, да? — спросила у подписчиков звезда.

Фанаты телеведущей отметили, что ей очень идет этот цвет и она прекрасно выглядит. Но также многие написали, что знаменитость слишком часто использует фотошоп.

«Фотошоп — это твое»; «Ксения, вы итак красивая очень. Зачем так сильно лицо фотошопить?»; «Какие красотки»; «Женщину всегда красит развод»; «Расцвела», — написали фолловеры.

Бородина ответила при общении с поклонниками, с кем останется после развода их с Омаровым дочь. О том, планирует ли экс-муж забрать наследницу, у Бородиной спросили ее подписчики в разделе Stories социальной сети Instagram.

Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод с Курбаном Омаровым. Также она заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни. По словам телеведущей, она хотела жить «долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Бородина подчеркнула, что подписчики не в курсе всей ситуации, однако попросила больше не спрашивать ее о причинах развода.

Пару в пятницу, 6 августа, развел мировой суд Кунцевского района Москвы. Бывшим супругам еще предстоит поделить имущество.