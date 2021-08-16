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Сергей Собянин сообщил, что Большой Каменный мост в Москве открылся после ремонта

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин сообщил, что Большой Каменный мост в Москве открылся после ремонта
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 августа.

Глава города отметил, что на острове Балчуг грядут существенные перемены. Здесь благоустроят набережные и отреставрируют исторические здания.

— Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть дом культуры «ГЭС-2» в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также он подчеркнул, что ремонт Большого каменного моста шел без остановок, так как это одна из важнейших «транспортных артерий в центре Москвы».

Помимо этого, Сергей Собянин отметил, что глобальной реконструкции моста не было с начала его постройки в 1938 году.

— Большой Каменный мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. Щуко считают одним из создателей сталинской архитектуры. В соавторстве с Гельфрейхом они спроектировали, например, здание Российской государственной библиотеки. Так что Большой Каменный мост не только важный транспортный объект, но и памятник культуры, — пояснил мэр Москвы.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста был реализован в рамках программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы.

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