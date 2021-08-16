«Пахнуло XXII партсъездом»: Солнцев осудил Собчак за пост в Instagram

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Блогер и телезвезда реалити-шоу «Дома-2» Рустам Солнцев высказал свое мнение о недавно опубликованном интервью на YouTube-канале Ксении Собчак. Ее гостем стала психолог и блогер Вероника Степанова. С первых минут атмосфера между женщинами накалилась, а зрители в комментариях писали, что дальше, по их мнению, вполне возможна драка. Действительно, интервью вызвало большой резонанс в Сети. Многие упрекали Собчак в том, что она буквально нападала на свою гостью.

— Непонятно, кто у кого брал интервью. Степанова затронула тему того, что Собчак меньшего бы добилась в жизни, если бы не положение ее родителей. Собчак стала доказывать обратное, накатала огромный пост! Имея те проблемы в 2021 году, которые есть в мире, Ксюша по-прежнему старается заточить дискурс на себе. Уже 40 лет бабе, а она все хочет, чтобы мы разговаривали о ней.

После интервью ведущая написала в Instagram пост о том, что у богатых тоже есть трудности. Например, она могла потерять состояние и положение в обществе из-за постоянных соблазнов, но она продолжает работать на протяжении всей жизни.

— Собчак не то чтобы стала реактивно неактуальной, но такой момент есть. Я посмотрел ее на премии «Муз-ТВ», ее конферанс, это реально 90-е, это вообще история ни о чем. А этот пост — пахнуло XXII партсъездом: «Я, да я! Надои!». Как можно писать о себе огромные посты, как ты всего добилась сама? Ну как? Ты что кому хочешь доказать? — написал Солнцев.

Ранее в интервью Степанова дала описание психотипу Собчак.