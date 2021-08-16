Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минпросвещения РФ: Учебный год в школах начнется в очном формате

Полина Долганова

Общество
Минпросвещения РФ: Учебный год в школах начнется в очном формате
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый учебный год в школах России начнется в очном формате. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Telegram-канале Минпросвещения России «Большая перемена».

— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

До этого сообщалось, что в Минпросвещения России не поддерживают идею дистанционного обучения. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Министр также обозначил причины, по которым можно прибегать к удаленному обучению.

Аналитики выяснили, в каком формате — онлайн или офлайн — россияне больше всего предпочитают получать новые знания. Исследование провели сотрудники одного из онлайн-университетов рентабельного образования.

Согласно результатам опроса, 72 процента жителей нашей страны склоняются в сторону дистанционного обучения. Больше всего их привлекает в данном режиме возможность узнавать что-то новое не выходя из дома. За этот вариант ответа проголосовали 84 процента респондентов. Еще 73 процента указали, что им нравится совмещать учебу с работой.

Читайте также:
РоссияшколаОбразование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте