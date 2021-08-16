Минпросвещения РФ: Учебный год в школах начнется в очном формате

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый учебный год в школах России начнется в очном формате. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Telegram-канале Минпросвещения России «Большая перемена».

— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

До этого сообщалось, что в Минпросвещения России не поддерживают идею дистанционного обучения. Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Министр также обозначил причины, по которым можно прибегать к удаленному обучению.

Аналитики выяснили, в каком формате — онлайн или офлайн — россияне больше всего предпочитают получать новые знания. Исследование провели сотрудники одного из онлайн-университетов рентабельного образования.

Согласно результатам опроса, 72 процента жителей нашей страны склоняются в сторону дистанционного обучения. Больше всего их привлекает в данном режиме возможность узнавать что-то новое не выходя из дома. За этот вариант ответа проголосовали 84 процента респондентов. Еще 73 процента указали, что им нравится совмещать учебу с работой.