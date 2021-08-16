Музей Есенина примет участие в акции «Ночь кино»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина и его филиалы 28 августа станут участниками городской акции «Ночь кино». Посетители увидят фильмы о поэте, его музах, творчестве, любви, а также услышат интервью критиков и литературоведов.

Откроет программу мероприятий филиал музея на улице Клязьминской. Здесь можно посмотреть известные современные отечественные киноленты: сказку-фэнтези «Конек-Горбунок», семейную драму «Пальма» и фильм-катастрофу «Огонь». Просмотры будут сопровождать встречи с критиками и литераторами.

А в особняке М. Геппенера — «Есенин-центре» — гостей ожидает фильм «8 комнат. Ключи Есенина». Фильм-притча был снят к 125-летию поэта Сергея Есенина. Его жизнь, любовь, духовные поиски стали центральной темой картины. В фильме раскрывается восемь ипостасей Есенина, которые нашли отражение в его поэзии и судьбе. Они становятся ключами к пониманию его жизни и творчества.

А в главном музейном здании в Большом Строченовском переулке можно стать свидетелем уникальной киноленты «Полуфранцуженка, полугрузинка: Есенин и Бениславская». Фильм представлен в единственном экземпляре. Зрители не только увидят редкие фотографии и кинохронику, узнают много неожиданных фактов о женщине, посвятившей поэту всю свою недолгую жизнь, но и услышат голос народного артиста Николая Караченцова.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.