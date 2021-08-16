«Апофеоз лета»: синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода придет в Центральную Россию в начале текущей недели.

— Апофеоз лета: последние плюс 30! Август заканчивает лето и от этого никуда не деться, — заявил синоптик.

Так, в понедельник, 16 августа, температура воздуха в регионе прогреется до плюс 23–28 градусов.

Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до аномальных плюс 28–30 градусов. На юге местами температура может составить до 35 градусов тепла. По ночам температура воздуха будет опускаться не ниже плюс 15 градусов.

Ожидается преобладание солнечной погоды. Локальные дожди будут идти преимущественно в темное время суток.

Специалист отметил, что такие всплески жары в прошлом веке в последний раз случались 17 августа 1954 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 33,5 градуса. В век глобального потепления синоптикам удалось зафиксировать подобное лишь дважды — в 2007 году и в 2008-м. Тогда жара составляла плюс 31,1 градуса и плюс 32,5 градуса соответственно.

До этого синоптики отметили, что начало недели в Москве побалует еще теплом и солнцем. Днем температура в пределах 26–28 градусов, что выше августовской нормы, атмосферное давление в норме, кислородный режим утром и вечером благоприятный, лишь в дневные часы возможно незначительное понижение. Для многих метеозависимых людей такие внешние условия являются комфортными, редко оказывают негативное влияние на здоровье.