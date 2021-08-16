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Синоптики сообщили о погоде в Москве 16 августа

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили о погоде в Москве 16 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 16 августа, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов. В Подмосковье температура ожидается 23-28 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало недели в московском мегаполисе побалует еще теплом и солнцем. Днем температура в пределах 26-28 градусов, что выше августовской нормы, атмосферное давление в норме, кислородный режим утром и вечером благоприятный, лишь в дневные часы возможно незначительное понижение. Для многих метеозависимых людей такие внешние условия являются комфортными, редко оказывают негативное влияние на здоровье.

Следует использовать с максимальной пользой для организма теплые и солнечные дни — по возможности больше гулять на свежем воздухе, заниматься доступными спортивными и оздоравливающими процедурами.

Для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями причиной недомогания может стать неустойчивый геомагнитный фон. Чтобы избежать неприятных симптомов необходимо вовремя принять лекарственные средства рекомендованные врачом.

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется листопад. Золотая осень в этом году в столице будет продолжительной.

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