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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется листопад

Юлия Курганова

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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется листопад
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Золотая осень в этом году в Москве будет продолжительной. Листопад начнется не раньше конца сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве, — сказал он.

Синоптик добавил, что средняя дата начала осеннего листопада в столице — это конец сентября. По его словам, данное время типично для Москвы, передает ТАСС.

Москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом. Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что в столицу на следующей неделе придут грозовые дожди со шквалистым ветром и градом.

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