«Обратный счетчик тепла»: москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом

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Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что в столицу на следующей неделе придут грозовые дожди со шквалистым ветром и градом.

По его прогнозу, в четверг, 19 августа, в город придет непогода. Горожан предупредили о ливнях, порывистом ветре и возможных грозах. По словам синоптика, в среду во второй половине дня в Москву придет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона — небо начнут затягивать тучи, погода начнет портиться, передает Nation news.

— Ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5–10 мм, а местами — до 10–15 мм осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла, — пояснил синоптик.

Также Тишковец предупредил о всплеске субтропического тепла в столице. Кроме того, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что на следующей неделе температура в городе будет выше климатической нормы на 3–4 градуса, а погода окажется «довольно комфортной для этих дней сезона».