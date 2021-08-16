«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары.

Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что местами воздух может прогреться до плюс 30–32 градусов.

А специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода придет в Центральную Россию в начале текущей недели.

Так, в понедельник, 16 августа, температура воздуха в регионе поднимется до плюс 23–28 градусов. Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до аномальных плюс 28–30 градусов. На юге местами температура может составить до 35 градусов тепла. По ночам температура воздуха будет опускаться не ниже плюс 15 градусов.

Специалист отметил, что такие всплески жары в прошлом веке в последний раз случались 17 августа в 1954 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 33,5 градуса. В век глобального потепления синоптикам удалось зафиксировать подобное лишь дважды — в 2007 и 2008 годах. Тогда жара составляла плюс 31,1 градуса и плюс 32,5 градуса соответственно.