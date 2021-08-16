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Врач Денис Проценко объяснил видения у людей, переживших клиническую смерть

Виктория Сикерина

Общество
Врач Денис Проценко объяснил видения у людей, переживших клиническую смерть
Фото: Вечерняя Москва

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему люди, пережившие клиническую смерть, часто сталкиваются с видениями. Своим мнением он поделился в понедельник, 16 августа, в эфире программы телеканала ТВ-3 «Охотник за призраками».

Специалист не исключает возможности видений, однако, по его мнению, они вызваны галлюцинациями из-за введения сильнодействующих лекарственных препаратов. Без таких лекарств есть риск потерять активность головного мозга, без чего будет невозможно дальнейшее лечение.

— Потому что одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода являются средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты в условиях, конечно же, еще того, что пациент выходит из клинической смерти, — заявил Денис Проценко.

Помимо этого, по словам главврача, выздоровевшие пациенты рассказывали, что не видели никакого белого света в конце тоннеля. Сам Проценко убежден, что жизни после смерти не существует, пишет МК.

Ранее главврач больницы в Коммунарке назвал сроки постковидного синдрома, а также прокомментировал популярные мифы о коронавирусной инфекции и вакцинации от нее.

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