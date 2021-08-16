Началось голосование за лучшую обновленную зону отдыха Левобережного района

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жители Левобережного района столицы выберут лучшую зону отдыха из обновленных в последние годы. Проголосовать за одну из трех зон можно на платформе «Активный гражданин».

На выбор предоставляются Северный речной вокзал, пляж «Левобережный» и парк Дружбы. Есть возможность отдать предпочтение всем вариантам, выбрать один или нажать на кнопку «Затрудняюсь ответить».

Северный речной вокзал открылся после реставрации в сентябре 2020 года. Он уже стал победителем в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Проект года». Кроме того, «активные граждане» по достоинству оценили его в еще одном голосовании сразу после реставрации.

Пляж «Левобережный» и парк Дружба также любимы москвичами — там есть все необходимое для комфортного отдыха, в зависимости от того, какой именно горожане предпочитают. На пляже можно искупаться, позагорать и поиграть в активные игры. В парке есть зеркальный лабиринт, музакальная площадка, удобные пешеходные дорожки и игровые зоны дял детей. Также в нем есть специальные места для выгула собак, оборудованные барьерами, туннелями, лестницами и кольцами для них, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось о еще одном голосовании, которое проведут «активные граждане». Они выберут внешний вид нового маршрута вдоль Яузы. Его протяженность будет составлять свыше десяти километров. Путь соединит Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и национальный парк «Лосиный Остров».