10-месячный сын Евгения Плющенко вышел на лед

Фото: АГН Москва

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко решил, что фигурным катанием в его семье должны заниматься все дети, и возраст для этого не помеха.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, запечатлен момент выхода на лед младшего сына спортсмена — Арсения. Мальчику едва исполнилось 10 месяцев. Несмотря на то что на ногах малыша кроссовки и держит его отец, мальчик уверенно перебирает ногами и скользит по льду.

Вполне вероятно, что Арсений пойдет по стопам старшего брата и будет заниматься фигурным катанием с раннего детства. Отметим, что Александр, или Гном Гномыч, старший ребенок Плющенко и Рудковской, уже занимает первые места на пьедесталах в одиночном фигурном катании. СМИ и подписчики упрекали родителей в том, что они лишают мальчика детства и заставляют заниматься изнурительными тренировками.

Ранее сообщалось, что сын Арсений появился в семье Плющенко в октябре 2020 года, его родила суррогатная мать. Супруга фигуриста Яна Рудковская не спешила делиться со СМИ и подписчиками радостным событием и рассказала о пополнении только спустя полгода после появления мальчика на свет.