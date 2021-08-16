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Перечислены самые главные продукты-аллергены

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Перечислены самые главные продукты-аллергены
Фото: pixabay.com

Самый главный пищевой аллерген, с которым сталкивается больше всего людей, — белок коровьего молока. Затем в списке популярных аллергенов находятся яичный белок и рыба. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

По его словам, у каждого человека свои триггеры и нужно очень аккуратно относиться к анализу наличия аллергенов в продуктах питания. Аллергены могут вызвать не только дискомфорт, но и удушье, которое может быть фатально.

— Самый первый аллерген, с которым приходится сталкиваться человеку, — это белок коровьего молока. К самым распространенным пищевым аллергенам также относятся яичный белок, рыба и морепродукты, арахис и злаки, — сказал собеседник издания.

Также он подчеркнул, что аллергические реакции на такие продукты могут быть совершенно разные у разных людей — от высыпаний на коже и вздутия живота до, непосредственно, анафилактического шока.

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказывала, что если расчесывать укусы комара, то возрастает риск инфицирования. По ее словам, если сильно чесать зону укуса комара, то на месте ранки может появиться большой отек или гнойная корка. Особенно опасно расчесывать укусы в жаркую погоду.

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