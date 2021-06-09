Терапевт объяснила, почему опасно расчесывать укусы комара

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Если расчесывать укусы комара, то возрастает риск инфицирования. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, если сильно чесать зону укуса комара, то на месте ранки может появиться большой отек или гнойная корка. Особенно опасно расчесывать укусы в жаркую погоду.

— В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства, — рассказала терапевт телеканалу «Москва 24».

Она добавила, что если сильно расчесывать место укуса, можно спровоцировать появление аллергической реакции в организме.

Романенко объяснила, что из кровоточащей раны выделяются биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Подобные биохимические реакции и вызывают отек.

Медик подытожила, что комары могут быть переносчиками инфекций, поэтому если после укуса насекомого у человека начинает подниматься температура, лучше всего обратиться к врачу.

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