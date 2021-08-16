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Россия заново откроет авиарейсы еще в три страны

Лала Манушакян

Общество
Россия заново откроет авиарейсы еще в три страны
Фото: Pexels

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал о возобновлении с 27 августа авиарейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Он отметил, что российские путешественники смогут посетить только Доминиканскую Республику, так как Южная Корея и Чехия сейчас не выдают туристических виз.

— Мы уже 9 августа стартовали в Доминикану. Это направление крайне доступное, с большим количеством отелей «все включено». А запуск чартеров всегда означает более бюджетные турпакеты. У Доминиканы также нет ограничений по ПЦР-тестированию и визам — фактически свободный въезд, — цитирует вице-президента АТОР «Москва 24».

Дмитрий Горин добавил, что также увеличится количество авиарейсов в Египет, Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом направлении, плюс по одному рейсу из всех международных аэропортов в регионах страны, минуя московский авиаузел, отметил вице-президент АТОР.

Ранее туристические эксперты рассказали, что ждет путешественников, собирающихся в Египет.

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