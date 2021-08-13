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Дважды прощупывают: что ждет россиян при вылете с курортов Египта

Марина Найденкова

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Дважды прощупывают: что ждет россиян при вылете с курортов Египта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские путешественники, собирающиеся вылетать из Египта на родину, не будут стоять в очередях в аэропортах страны из-за тщательной работы контрольно-пропускной системы. Главное, приезжать в аэропорты заранее, учитывая время на прохождение досмотра, относиться с понимаем к работе сотрудников безопасности и готовиться к перелету заблаговременно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали эксперты в туристической отрасли.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что туристов, направляющихся в Россию, в курортных аэропортах Египта ждут 15 пунктов досмотра и контроля. Для россиян созданы отдельный коридор для прохождения предполетных процедур, а также обнесенная стеклянной стеной зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой. Каждая личная вещь из ручной клади пассажиров отдельно проверяется. А самих туристов дважды прощупывают с головы до ног сотрудники аэропорта. Из автобусов, подвозящих пассажиров к самолету, разрешается выйти только по одному после очередной проверки посадочного талона и паспорта.

Как рассказал эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, за пять дней, в течение которых российские туристы летают в Египет, от путешественников и туристических операторов не было жалоб ни на сложность досмотра пассажиров, ни на очереди, ни на задержки рейсов.

— Рейсы летают по расписанию. Все идет так, как запланировано. По большому счету все эти проверки — не установка египетской стороны. Египетская сторона выполняет требования нашей стороны относительно безопасности. Поэтому там могут существовать и двойные контроли, и так далее. То, что связано с безопасностью, даже не комментируется, — сказал Осауленко.

Он добавил, что в Египет летают в основном организованные туристы. Поэтому время для прохождения ими досмотров отточено и выверено: путешественников туроператоры заранее привозят в аэропорты, учитывая длительность прохождения контроля. Поэтому ожидать очередей путешественников на вылет из Египта по окончании туристического сезона не приходится.

Как рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин, в аэропорт туристам нужно приезжать заранее и с пониманием отнестись к тщательным проверкам сотрудниками безопасности. Чтобы упростить процедуру прохождения контроля, он посоветовал заранее перекладывать ненужные вещи в багаж. Кроме того, нужно заблаговременно приготовить паспорт, распечатать и иметь при себе билет на самолет. По словам Горина, этапов досмотра действительно много. Но это и было требованием России к Египту, чтобы возобновилось авиасообщение.

— Нужно принять во внимание эту информацию, совершенно спокойно реагировать, потому что люди обеспечивают нашу безопасность, — сказал эксперт.

Собеседник «ВМ» добавил, что конкретно о 15 пунктах досмотра он не располагает информацией: если каждое действие специалиста по безопасности считать этапом проверки, то такая цифра и может набраться. При этом из последнего материала на сайте АТОР можно сделать вывод: проверяют билет на входе в аэропорт, паспорт, багаж и ручную кладь на первой линии досмотра, делают досмотр перед выходом в «чистую зону» и после входа в нее, а также досматривают ручную кладь перед выходом в гейт.

Кроме того, Горин рассказал, что во время нахождения в аэропорту туристу нужно быть готовым предъявлять сотрудникам безопасности по первому требованию ручную кладь, пройти через несколько рамок-металлоискателей, в том числе без обуви.

— Надо понимать, что в рамках нашей безопасности сотрудники аэропорта проводят досмотр пассажиров. Женщина-секьюрити досматривает женщин, а мужчина-секьюрити — мужчин, — добавил эксперт.

Он отметил, что рейсов в Египет летает немного, всего 20 в неделю. Конечно, постоять перед досмотром в аэропорту придется, но назвать такое ожидание «очередями» эксперт не взялся: все так же, как и в других аэропортах.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

29 июля авиакомпания «Россия» первой получила разрешение на полеты на курорты Египта.

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