Авиакомпания «Россия» начнет перелеты в Египет с 9 августа

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», первой получила разрешение на полеты на курорты Египта. Об этом РИА Новости рассказали в четверг, 29 июля, в авиакомпании.

«Россия» готова приступить к осуществлению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. Соответсвующее разрешение авиакомпания получила в Росавиации.

— Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады, — отметил представитель компании.

До этого в АТОР призвали не ждать низких цен на турпутевки в Египет. Поскольку билеты на регулярные авиарейсы стоят дороже чартерных перевозок, говорить о невысоких ценах на турпутевки в Египет пока рано, считают в АТОР.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.