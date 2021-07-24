В АТОР призвали не ждать низких цен на турпутевки в Египет

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Стоимость туристических путевок на курорты Египта в ближайшее время будет высокой, несмотря на открытие авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Эксперт отметила, что пока неясно, о каких именно рейсах идет речь — регулярных или чартерных, хотя с большой долей вероятности можно утверждать, что именно о первом варианте. Поскольку билеты на регулярные авиарейсы стоят дороже чартерных перевозок, говорить о невысоких ценах на турпутевки в Египет пока рано.

Ломидзе указала и на относительно небольшое количество разрешенных авиарейсов, что также не поспособствует снижению цен. Однако говорить о конкретных величинах представитель АТОР пока не стала.

Возобновление полетов на египетские курорты, по словам Ломидзе, является большим шагом для туриндустрии, хотя этого недостаточно, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока, сообщает ТАСС.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.