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Шестилетняя дочь Джигана села на 11-минутную диету

Анна Михалюк

Общество
Шестилетняя дочь Джигана села на 11-минутную диету
Фото: pixabay.com/ru/

Лея, вторая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, решила следить за своей фигурой и села на диету.

Девочкарешила, что сядет на 11-дневную диету: в течение этого времени она планировала не есть сладости. Но силы воли Лее хватило не на 11 дней, а всего на 11 минут.

— Я не могу сесть на диету. Хочется конфеточку. Все едят, а ты — нет. Силы воли нет. Когда я вырасту, я точно сяду. Когда мне будет 11 или 12 лет… — рассуждает малышка.

Видеозапись диалога с Леей в своем Instagram опубликовала Оксана Самойлова.

https://t.me/spletni_tg/16447

Девочка часто становится звездой на странице мамы: она периодически попадает в нелепые и смешные ситуации, за что заслужила особую любовь со стороны подписчиков. За веселый нрав и непоседливость дома девочку называют «Шипучая вишня». Лея любить наряжаться, занимается гимнастикой и готовится пойти в школу.

Всего в семье четверо детей: 10-летняя Ариэлла, 6-летняя Лея, 4-летняя Майя и годовалый Давид.

Ранее астролог назвала причину, по которой, по ее мнению, в семье Джигана и Самойловой происходят конфликты.

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