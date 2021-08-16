«Немножко всколыхнуть Артема»: Губерниев оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удивлен решением главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать 32-летнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артему Дзюбу в главную команду страны, однако считает преждевременным ставить на его карьере крест. Об этом журналист и телеведущий заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения, — отметил собеседник «ВМ».

Впрочем, не исключил он и другой причины невызова игрока в команду. По его словам, российская сборная в последнее время была очень «дзюбозависимая». Вполне возможно, что главный тренер хочет отказаться от этого и построить новую команду.

О том, что Артем Дзюба не попадет в состав национальной сборной на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года с Хорватией, Кипром и Мальтой, стало известно в понедельник, 16 августа. В последнее время игрок также не попадает в основной состав «Зенита», проведя в четырех турах нового сезона Российской премьер-лиги всего один полный матч.