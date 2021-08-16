Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Немножко всколыхнуть Артема»: Губерниев оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Немножко всколыхнуть Артема»: Губерниев оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
Фото: Роман Кульгускин / АГН Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удивлен решением главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать 32-летнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артему Дзюбу в главную команду страны, однако считает преждевременным ставить на его карьере крест. Об этом журналист и телеведущий заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения, — отметил собеседник «ВМ».

Впрочем, не исключил он и другой причины невызова игрока в команду. По его словам, российская сборная в последнее время была очень «дзюбозависимая». Вполне возможно, что главный тренер хочет отказаться от этого и построить новую команду.

О том, что Артем Дзюба не попадет в состав национальной сборной на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года с Хорватией, Кипром и Мальтой, стало известно в понедельник, 16 августа. В последнее время игрок также не попадает в основной состав «Зенита», проведя в четырех турах нового сезона Российской премьер-лиги всего один полный матч.

Читайте также:
сборная РоссииАртем ДзюбаФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Соревнуется с Транссибом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте