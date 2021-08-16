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Дзюба не будет вызван в сборную России по футболу

Анастасия Волоснова

Спорт
Дзюба не будет вызван в сборную России по футболу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, «Спорт-Экспресс».

В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы только один полный матч.

Список футболистов, которые войдут в сборную на матч с Хорватией 1 сентября, а также на игры с Кипром 4 сентября и Мальтой 7 сентября должны объявить 16 августа, пишет «СЭ».

До этого 10 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с Артемом Дзюбой. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

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