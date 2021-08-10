Валерий Карпин провел встречу с нападающим ФК «Зенит» Артемом Дзюбой

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Eurostavka.

Разговор наставника и футболиста продлился около двух часов. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, отмечается на сайте издания.

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.