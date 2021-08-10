Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Валерий Карпин провел встречу с нападающим ФК «Зенит» Артемом Дзюбой

Иван Юминов

Спорт
Валерий Карпин провел встречу с нападающим ФК «Зенит» Артемом Дзюбой
Фото: twitter.com/rostovfc

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Eurostavka.

Разговор наставника и футболиста продлился около двух часов. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, отмечается на сайте издания.

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Читайте также:
сборная РоссииАртем ДзюбаФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте