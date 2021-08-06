Футболист Марио Фернандес выразил готовность играть за сборную России
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес, вопреки сообщениям СМИ, готов выступать за сборную России. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин в пятницу, 6 августа.
— Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную, — рассказал наставник сборной.
После этого он встретился с Фернандесом в Москве и по результатам разговора подтвердил, что тот готов выступать за команду, приводит слова Карпина Twitter-аккаунт национальной команды.
26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России по футболу. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.