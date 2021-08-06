Футболист Марио Фернандес выразил готовность играть за сборную России

Фото: Twitter / TeamRussia

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес, вопреки сообщениям СМИ, готов выступать за сборную России. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин в пятницу, 6 августа.

— Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную, — рассказал наставник сборной.

После этого он встретился с Фернандесом в Москве и по результатам разговора подтвердил, что тот готов выступать за команду, приводит слова Карпина Twitter-аккаунт национальной команды.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России по футболу. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.