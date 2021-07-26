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Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу

Михаил Алимов

Спорт
Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу
Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Валерий Карпин подписал контракт и стал официальным главным тренером сборной России по футболу. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

— Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС, — говорится в Telegram-канале союза.

О назначении специалиста на пост стало известно еще в пятницу. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назрело после того, как команда не показала хорошую игру на Евро-2020.

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