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Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу

Анастасия Волоснова

Спорт
Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу
Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Заслуженный мастер спорта России Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов».

— Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России, — цитирует пресс-служба президента РФС Александра Дюкова.

Дюков также отметил, что в последние годы Карпин успешно работал в футбольном клубе «Ростов», где получил богатый тренерский опыт.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

— Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, — приводятся на сайте РФС слова Карпина.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назрело после того, как команда не показала хорошую игру на Евро-2020.

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