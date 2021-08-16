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Телеведущий Евгений Попов: В России необходимо создать единую систему мониторинга ситуации с безнадзорными животными

Павел Гриднев

Общество
Телеведущий Евгений Попов: В России необходимо создать единую систему мониторинга ситуации с безнадзорными животными
Фото: Александра Маликова

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов считает необходимым создать комплексную систему, которая помогла бы в решении проблемы с беспризорными животными. Об этом он заявил во время встречи с волонтерами приюта для бездомных собак в районе Солнцево Западного округа столицы.

— Как журналист я знаю, какое беспокойство у людей вызывает проблема безнадзорных животных. Сообщения о стаях бродячих собак не редкость для СМИ и соцсетей. Особенно острым вопрос стал в период пандемии, когда, по сообщениям зоозащитников, многие недобросовестные владельцы буквально выбрасывали своих питомцев на улицу. С одной стороны, важно обезопасить жителей от возможных нападений, а с другой — позаботиться о самих животных, уберечь их от жестокого обращения. Считаю, что в России необходима комплексная система, которая могла бы помочь в решении этой задачи, — уверен Евгений Попов.

Во встрече с Евгением Поповым также приняла участие певица, актриса и телеведущая Илона Броневицкая. Она сама возглавляет некоммерческую организацию, которая занимается отловом, стерилизацией и содержанием бездомных собак. По ее словам, в основе проблемы лежит утилитарное отношение к собакам и кошкам: многие считают, что могут выставить животное за дверь, если оно надоело, не нравится родственникам или его порода вышла из моды.

— Очень большая надежда на журналистов: они могут донести до россиян мысль, что надо ответственно относиться к своим домашним питомцам. Необходимо соблюдать элементарные правила: не заводить бойцовских собак, если не умеешь с ними обращаться, серьезно относиться к стерилизации своих питомцев, чтобы сократить число беспризорных животных, — отметила певица.

Еще одной актуальной проблемой является настороженное отношение жителей к взрослым животным — к сожалению, сегодня их редко забирают из приютов. Как рассказал директор учреждения в Солнцеве Дмитрий Садов, в год удается пристроить всего около 60 питомцев из 1500, которые живут там сейчас. Необходимо изменить мнение людей о таких собаках: независимо от возраста, каждой из них нужен заботливый хозяин и дом. И в этом могли бы помочь медийные лица, к чьему мнению прислушивается аудитория.

— Было бы разумным создать единую систему мониторинга ситуации и работы в данном направлении в регионах. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость формирования в обществе ответственного отношения к животным. В июле прошлого года соответствующий пункт был записан в основной закон государства. Но важны практические шаги в этом направлении. Со своей стороны, как журналист, с удовольствием приму участие в информационных кампаниях, которые помогут популяризировать идеи гуманного обращения с животными, — сказал Евгений Попов.

Напомним, что в настоящее время в России, по разным оценкам, количество одних только бездомных собак составляет порядка 500 тысяч особей. Москва входит в число регионов, имеющих успешный опыт регуляции популяций таких животных с помощью отлова, стерилизации и содержания в специальных питомниках, откуда их можно пристраивать в добрые руки.

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