«Он не готов, и это видно»: эксперт оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России по футболу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, не вызванный в сборную на матчи против Хорватии, Кипра и Мальты, сможет в дальнейшем вернуться в состав национальной команды. Однако сейчас футболист пребывает не в лучшей форме. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал советник президента футбольного клуба «Ленинградец», российский и советский тренер Борис Рапопорт.

— То, что он не готов, — это видно. В последнее время Артем и в «Зените» не выходит в стартовом составе. Для того чтобы все стало нормально, требуется время. Вопрос в том, есть ли у него мотивация бороться дальше или он успокоится, ведь чисто человечески жизнь так-то хорошая, все у него в порядке. Но я думаю, он продолжит проявлять характер и добиваться. И считаю, что Дзюба должен играть в сборной, — отметил специалист.

По его словам, главный тренер национальной команды России Валерий Карпин — объективный человек, который сам много лет отыграл на серьезном уровне. И, если Артем Дзюба выйдет на нормальный уровень, который станет основанием для возвращения в сборную, его непременно пригласят снова.

Рапопорт не исключил, что это произойдет уже к октябрьскому циклу отборочных матчей к чемпионату мира по футболу 2022 года — на игры со Словакией и Словенией.

Сам эксперт знаком с Дзюбой еще с тех пор, когда тот играл за юношеский состав московского «Спартака».

— Откровенно говоря, я не ожидал того, что он сделает такую карьеру. Его самым серьезным шагом стал переход в «Зенит». Но и к этому я скептически отнесся. Не думал, что он может себя проявить в той игре, в той команде. Оказалось, может. Поэтому, касаемо возврата в сборную, я верю, что ничего невозможного нет. Во всяком случае я его всегда поддерживаю, — поделился воспоминаниями тренер.

При этом, заключил он, у Дзюбы, как и у большинства футболистов, играющих на таком уровне, непростой характер.

О невызове Дзюбы в сборную стало известно в понедельник, 16 августа. Пока он пропустит только три сентябрьских матча. Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил отсутствие игрока в заявке тем, что он находится не в лучшей форме. Также в сборную не вызвали нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Оба футболиста не попадали в стартовый состав на последние матчи своего клуба.