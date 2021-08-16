«Не в лучшей спортивной форме»: Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в сборной России

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Нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева не включили в список футболистов сборной России на часть матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре из-за их низких спортивных показателей. Об этом в понедельник, 16 августа, на пресс-конференции рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы только один полный матч.

— Дзюба и Соболев сейчас не в лучшей спортивной форме. Артем вчера не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев также не играл за «Спартак». Мое мнение — чтобы играть в сборной, надо играть за свой клуб, — пояснил Карпин.

По его словам, капитана команды выберут в ходе тренировочного сбора. Карпин подчеркнул, что в настоящее время его «не волнует», как пройдет выбор капитана.

При этом тренер не исключил возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.

— У нас отношения «тренер — игрок». Недавно мы больше часа общались, поговорили о том, что мне было интересно. Мне не до конфликтов: если мы посчитаем, что он может принести пользу, он будет в команде, — приводит Интерфакс слова Карпина.

До этого 10 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с Артемом Дзюбой. Также Карпин встретился с футболистами «Зенита» Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым

6 августа тренер встретился в Москве с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По результатам разговора он подтвердил, что футболист готов выступать за национальную команду, вопреки информации СМИ.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.