МакSим опубликовала первый снимок похудевшего тела после выписки из больницы

Фото: instagram/maksimartist

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, опубликовала первое фото после своей продолжительной болезни. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 16 августа.

На фотографии видны стройные ноги сильно похудевшей певицы и большой букет цветов.

— Спасибо, Дмитрий Борисов, — написала певица в посте.

В больницу МакSим попала 15 июня. Врачи диагностировали певице 40-процентное поражение легких. Незадолго до этого Марина Абросимова почувствовала недомогание, но особого значения этому не придала.

В медицинском учреждении звезду ввели в состояние искусственной комы, чтобы организм лучше боролся с болезнью. Лишь 7 августа МакSим пришла в сознание.

Отметим, что на днях в социальных сетях распространилось видео, снятое во время выписки певицы из больницы. Покинуть стены медицинского учреждения ей пришлось с помощью инвалидного кресла. В настоящий момент Марина Абросимова чувствует себя лучше, но головокружение и трудности с дыханием и ходьбой пока сохраняются.