Около 10,7 тысячи укусов клещей зафиксировали в Подмосковье

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В Подмосковье с начала сезона зафиксирован 10 661 случай укуса клещей, из них 2769 среди детей. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

— За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 11985 случаев присасывания, в том числе 3774 среди детей, — говорится в сообщении.

Чаще остальных городов области к медикам обращались в Дмитрове (849), Раменском (617), Коломне (586), Орехово-Зуеве (507) и Щелкове (503).

Пресс-служба отмечает, что в Подмосковье проводится профилактическая вакцинация от клещевого энцефалита. По данным на 12 августа привились от этой болезни 7892 человека, из них 2561 ребенок.

В июле сообщалось, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали иммуночип, который позволяет диагностировать одну из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоз (болезнь Лайма). Переносчиками боррелиоза являются иксодовые клещи, через укус которых возбудители проникают в тело человека. В отличие от клещевого энцефалита, который развивается стремительно, болезнь Лайма может не давать о себе знать долгое время.