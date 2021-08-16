В АТОР разъяснили, кто сможет поехать в Южную Корею и Чехию с 27 августа

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Въезд в Южную Корею и Чехию с 27 августа будет открыт для особой категории граждан с существенными обстоятельствами. С туристическими целями посетить эти страны россияне не смогут. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Чехию и Южную Корею, по словам специалиста, могут посещать граждане, которые имеют особые права:

— В эти страны пускают граждан, которые проходят обучение там, имеют визу, вид на жительство, гражданство, лечебная или рабочая виза годовая, экстренное медицинское лечение и воссоединение семьи.

По его словам, с 27 августа из трех стран для туризма откроется в большем объеме только Доминикана:

— Несмотря на сообщения об открытии этих стран, Южная Корея и Чехия не будут принимать российских туристов по эпидемиологическим причинам. Помимо Доминиканы, которую туристы могут посещать, увеличатся в три раза квоты на рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хуркаду из Москвы. Помимо Египта и Доминиканы увеличены квоты на рейсы по кипрскому направлению. Фактически открытие частных рейсов в Доминикану и увеличение регулярных рейсов в Египет и на Кипр – это хорошие новости для туризма.

Эксперт отметил, что для туристов открыты в том числе Хорватия и Греция.

Что касается цен, они, по словам экспертов, зависят от курса валют.

— Из указанных направлений больше выгодных туров можно найти по Египту, так как по этому направлению осуществляются прямые перевозки. Что касается Доминиканы, если рейсы будут поставлены под полный формат, то цена будет зависеть от спроса и предложений. Например, неделя проживания для двоих в отеле, где «все включено» колеблется от 140-160 тысяч рублей. Все зависит от гостиницы и условий. В принципе цены мало чем изменились по сравнению с доковидной эпохой, — отметил он.