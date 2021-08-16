Пассажирский самолет Симферополь — Белгород экстренно сел в Москве

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажирский самолет, следовавший из Симферополя в Белгород, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Около 19:12 самолет совершил благополучную посадку в Шереметьеве. Причина срабатывания датчика устанавливается, — приводит слова собеседника сайт агентства.

28 мая Boeing 777 авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Он выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву.

Отмечается, что вынужденная посадка была вызвана срабатыванием датчика низкого давления в левой стойке шасси. Самолет приземлился благополучно, при экстренной посадке никто не пострадал.